 وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف بن غفير يقتحم المسجد الأقصي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف بن غفير يقتحم المسجد الأقصي

القدس - وفا
نشر في: الخميس 18 يوليه 2024 - 9:26 ص | آخر تحديث: الخميس 18 يوليه 2024 - 9:31 ص

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن بن غفير اقتحم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وتجول بالساحة الشرقية، وبرفقته عدد كبير من عناصر شرطة الاحتلال.

وأشارت المصادر، إلى أن الاحتلال منع المصلين من دخول المسجد الأقصى تزامنًا مع اقتحام بن غفير.

يذكر أن هذا الاقتحام هو الثالث لـ بن غفير للمسجد الأقصى خلال أقل من عام، إذ كان اقتحمه في السابع والعشرين من يوليو الماضي، وقبله في الثاني والعشرين من مايو الماضي.


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