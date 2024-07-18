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أكد أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك الأسبق، أن رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، قد تعرض لإرهاب معنوي غير طبيعي في أزمته الشهيرة وبراءته من تعاطي المنشطات.

أعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات براءة رمضان صبحي من الاتهام بتعمد إفساد عينة المنشطات الخاصة به خلال إحدى مباريات بيراميدز، وأصبح يحق له المشاركة مع بيراميدز خلال المباريات المقبلة، بعد إيقافه طوال الفترة الماضية.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج "الهدف" على قناة " أون تايم سبورتس 2":" رمضان صبحي تعرض لإرهاب معنوي بشكل غير طبيعي متمنيا ألا يتأثر بالأزمة الأخيرة بأقصى سرعة".

أضاف ميدو:" رمضان صبحي لاعب كبير وسيكون له دور في مباراة الأهلي يوم الإثنين المقبل بالدوري المصري".

أتم ميدو بالحديث عن مستقبل البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك، قائلًا:" إن التفكير في رحيل المدير الفني عن الفريق الأبيض سيكون قرارا خاطئا".