رئيس الوزراء يتعهد بتنفيذ ملاحظات النواب على برنامج الحكومة

تعهد مصطفى مبدولي رئيس مجلس الوزراء، بأن ملاحظات اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة أو النواب ستكون محل اعتبار وتنفيذ خلال الفترة المقبلة، موضحا أن البرنامج يضع مستهدفات حتى 2030 لكن الرؤية التفصييلة لمدة ثلاث سنوات هي نصف فترة البرنامج الرئاسي.

جاء ذلك ردًا على ملاحظات النواب على برنامج الحكومة خلال المناقشات التي استمرت نحو خمس ساعات متواصلة، بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، بمقر العاصمة الإدارية.

وقال مدبولي: "ما أعد به في ضوء ما أثير اليوم إن شاء الله قبل بدء دور الانعقاد القادم لمجلسكم الموقر، كل البرامج الزمنية الدقيقة التفصيلية على مدار ستة أشهر من عمر البرنامج، ستكون أمام حضراتكم بما فيها الأجندة التشريعية الدقيقة، بما يلبي طموحاتم جميعا".

وتابع: "أتطلع لدعم مجلسكم الموقر لبرنامج الحكومة، ودعم الحكومة لتنفيذه ومتابعة عمل الحكومة والتفاعل بالرأي والتوجيه على نحو مستمر".

وشدد رئيس مجلس الوزراء على تقديم التقارير السنوية والربع سنوية والمتابعة المستمرة، قائلا: "من خلال دعمكم المستمر أؤمن بأن نجاح الحكومة يتحقق على أفضل فرصه".

وأكد مدبولي أن العمل العام تكليف لا تكريم، قائلا: "لدينا إن شاء الله الثقة في قدرة مؤسسات الدولة المصرية على الوفاء بهذه المستهدفات في الفترة المقبلة".