روسيا تشن هجمات عنيفة على الجبهة الشرقية في أوكرانيا

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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن روسيا شنت هجمات عنيفة على الجبهة الشرقية في أوكرانيا.

وقال الجيش الأوكراني، في تقريره صباح اليوم الخميس، إن روسيا شنت 29 هجوما، بعضها باستخدام قنابل انزلاقية أسقطتها الطائرات، في الجزء القريب من بلدة توريتسك الصغيرة الواقعة في منطقة دونيتسك.

كما تضرر بشدة قسم آخر من الجبهة، في بلدة بوكروفسك، حيث تم الإبلاغ عن وقوع 26 هجوما.

وتتقدم القوات الروسية ببطء بعدما استولت على مدينة أفدييفكا في دونيتسك في فبراير الماضي.

وأعلنت هيئة الأركان العامة وقوع 144 هجوما روسيا منذ صباح أمس الأربعاء.

واضطرت القوات الأوكرانية إلى مغادرة بلدة كالينيفكا بالقرب من بلدة تشاسيف يار، بحسب تقارير لم تؤكدها كييف بعد.

وشنت روسيا هجمات جوية خلال الليل باستخدام 16 طائرة مسيرة وثلاثة صواريخ موجهة، وفقا للسلطات الأوكرانية.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط جميع الطائرات المسيرة بالإضافة إلى صاروخين.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصادر مستقلة.