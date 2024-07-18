 محمود التوني رئيسا لقطاع التنفيذ والتشغيل بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محمود التوني رئيسا لقطاع التنفيذ والتشغيل بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

إسراء زكريا
نشر في: الخميس 18 يوليه 2024 - 11:27 م | آخر تحديث: الخميس 18 يوليه 2024 - 11:27 م

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تعيين الإعلامي محمود التوني رئيسا لقطاع التنفيذ والتشغيل بها.

ويعتبر التوني من الكوادر المهنية البارزة والمؤثرة في العمل التليفزيوني في مصر والمنطقة العربية، حيث يمتلك أكثر من 25 عاما من الخبرة، في إدارة ورئاسة العديد من المؤسسات الإعلامية، بدأها بالعمل في التليفزيون المصري، ووكالات الأخبار العالمية، وشركات الإنتاج، والقنوات الخاصة.

ويهدف قطاع التنفيذ والتشغيل إلى العمل على استخدام كل الإمكانات الكبيرة والهائلة للشركة المتحدة من ستوديوهات، ووكالات، وعناصر بشرية متميزة؛ لخلق ذراع تنفيذي قوي، وسريع، ومواكب للتطور التكنولوجي، الذي تشهده صناعة الإعلام في العالم.

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