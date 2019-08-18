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توج علي حازم، لاعب المنتخب الوطني للجودو، بذهبية دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب، والمستمرة حتى 31 أغسطس الجاري.

وفاز البطل المصري، على نظيره التونسي في المباراة النهائية لوزن تحت ٩٠ كجم، بنتيجة الإيبون، على صالة مولاي الأمير عبد الله بمدينة الرباط.

وكان حازم، فاز في الدور نصف النهائي على بطل الكونغو قبل أن يتوج بالميدالية الذهبية.

وبذلك يرتفع رصيد مصر لثلاث ذهبيات وثلاث برونزيات في دورة الألعاب الإفريقية، الذهبيات لـ"علي عبد المعطي (-73 كجم)، و عبد الرحمن محمد (-81 كج)، علي حازم (-90 كجم)" ، فيما فاز بالميداليات البرونزية كل من "محمد عبد الموجود (-66 كجم)، و عبدالله عثمان (-81 كجم)، و اللاعبة لمياء الزينان (-57 كجم)".

ويشارك بالنسخة الثانية عشرة من دورة الألعاب الإفريقية 52 دولة إفريقية يتنافسون في 29 رياضة منهم 17 رياضة مؤهلة لأولمبياد طوكيو2020.

وتشارك مصر في الدورة ببعثة مكونة من 297 لاعب ولاعبة يمثلون 24 رياضة منهم 22 رياضة أولمبية.