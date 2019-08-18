الرئيس السيسي يهنئ رئيسة سنغافورة بالعيد القومي

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى الرئيسة حليمة يعقوب ، رئيسة جمهورية سنغافورة للتهنئة بالعيد القومى.
كما أوفد الرئيس أحمد الأنصاري ، الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة سنغافورة بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.