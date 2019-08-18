 الرئيس السيسي يهنئ رئيسة سنغافورة بالعيد القومي - بوابة الشروق
الأحد 18 أغسطس 2019 3:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
النتـائـج تصويت

الرئيس السيسي يهنئ رئيسة سنغافورة بالعيد القومي

القاهرة - أ ش أ
نشر فى : الأحد 18 أغسطس 2019 - 3:07 م | آخر تحديث : الأحد 18 أغسطس 2019 - 3:16 م

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى الرئيسة حليمة يعقوب ، رئيسة جمهورية سنغافورة للتهنئة بالعيد القومى.

كما أوفد الرئيس أحمد الأنصاري ، الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة سنغافورة بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك