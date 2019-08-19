«1500 جنيه» مكافأة لكل لاعب بمنتخب الناشئين لكرة اليد «أبطال العالم»

أكد هشام نصر رئيس الاتحاد المصري كرة اليد أنه سيتم صرف مكافأة قدرها 1500 جنيه لكل لاعب في منتخب الناشئين مواليد 2000 بعد تتويجهم بلقب كأس العالم والتي أقُيمت في مقدونيا.

وقال نصر في تصريحات تليفزيونية أدلى بها مساء اليوم الأحد :" سيتم منح للاعبين مكافأة مالية قدرها 1500 جنيه أننا كاتحاد مصري لكرة اليد لا نمتلك الإمكانيات لتوفير مكافآت كبيرة، هذا هو قدرنا للأسف.. سيكون هناك مكافأة أكبر من ذلك من وزارة الشباب والرياضة".

وأضاف:" لا يوجد لائحة مكافآت في اتحاد اليد، نحن كمجلس إدارة نتخذ القرارات بالإمكانيات المتاحة ويجب علينا الحصول على موافقة الجهة الإدارية لتوفير الأموال.. نحن نعتمد تمامًا على الدولة وعلى وزارة الرياضة في الدعم وأشكرهما بشدة على ذلك".

ونجح المنتخب الوطني في تحقيق لقب كأس العالم للمرة الأولى بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب ألمانيا بنتيجة 32 – 28 والتي جمعتهما مساء اليوم الأحد.

وأضافت مصر سادس ميداليتها في البطولات العالمية لكرة اليد، حيث سبق وتوجت مصر بذهبية كأس العالم للشباب عام 1993 وذهبية دورة الألعاب الأولمبية للشباب عام 2010 وفضية دورة الألعاب الأولمبية للشباب عام 2014، وأيضا برونزية بطولة العالم للشباب عام 1999 وبرونزية بطولة العالم للشباب عام 2019.