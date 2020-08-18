الإمارات وألمانيا تبحثان التعاون الثنائي فى كافة المجالات

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي اليوم الثلاثاء مع وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليم والأمن الغذائي ،ومستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا ولبنان.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين استعراضا ،جهود البلدين لاحتواء تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

كما أكد الجانبان على أهمية التعاون والتنسيق القائم بين البلدين على صعيد تبادل الخبرات ودعم الجهود العالمية من أجل التوصل إلى لقاح للمرض وعلى أهمية التعاون المشترك في إطار المنظمات الدولية.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة هايكو ماس ، مؤكدا على العلاقات المتميزة والاستراتيجية التي تربط بين البلدين والحرص المستمر على تطوير وتنمية آفاق التعاون المشترك بينهما على مختلف الأصعدة بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

ومن جانبه أشاد هايكو ماس بعلاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي التي تجمع بين البلدين ، مؤكدا تطلع بلاده لتعزيزها في المجالات كافة.