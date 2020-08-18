هارتس: إسرائيل تضغط على أمريكا لمنع بيع طائرات «إف 35» للإمارات

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية ، مساء الاثنين، إن إسرائيل تضغط على الولايات المتحدة لمنع بيع طائرات "إف 35" للإمارات رغم اتفاق تطبيع العلاقات.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين بارزين مطلعين على تلك التحركات، دون الكشف عن هوياتهم، أن اتفاقات التطبيع لن تغير اعتراض إسرائيل القائم منذ فترة طويلة على بيع تلك الطائرات الامريكية للإمارات.

ونقلت هآرتس عن مصادر لم تكشف عنها أن دولا خليجية، بينها الإمارات، كانت قد ضغطت على إسرائيل عدة مرات لإنهاء اعتراضها على تمرير مثل تلك الصفقات.

وقالت الصحيفة إن علامات استفهام أثيرت حول مستقبل تلك المعارضة الإسرائيلية لمثل تلك المبيعات العسكرية في وسائل إعلام إسرائيلية أيضا.

يشار إلى أن وزير الاستخبار ات الإسرائيلي إيلي كوهين قال يوم الاثنين، إنه من المرجح أن تكون البحرين والسودان أول من تحذوان حذو دولة الإمارات العربية المتحدة وتوافقان على إبرام اتفاق سلام مع إسرائيل، في ظل تصاعد الزخم نحو تطبيع العلاقات على الجبهتين الدبلوماسية والاقتصادية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.