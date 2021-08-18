ناجلسمان يدين بالفضل لليفاندوفسكي بعد اللقب الأول

بعد البداية الصعبة له مع بايرن ميونخ ، نال المدرب جوليان ناجلسمان المدير الفني الجديد لريال مدريد شهادة النجاح الأولى له مع الفريق من خلال الفوز على بوروسيا دورتموند في مباراة كأس السوبر الألماني.

ولكن مباراة السوبر أكدت أنه لو لم يكن وجود المهاجم البولندي الخطير روبرت ليفاندوفسكي ، كان الفريق سيواجه مشكلة كبيرة.

وتغلب بايرن على دورتموند 3 / 1 مساء أمس الثلاثاء في مباراة كأس السوبر الألماني ليحرز ناجلسمان أول ألقابه مع الفريق البافاري.

ويدرك ناجلسمان تماما إلى من يوجه الشكر في هذا الفوز ؛ حيث سجل ليفاندوفسكي هدفين في الدقيقتين 41 و74 وصنع هدفا لزميله توماس مولر في الدقيقة 49 ليكون نجم المباراة الأول بلا منازع.

وبهذا يكون ليفاندوفسكي هز الشباك للمباراة الرسمية الرابعة عشر تواليا، وهو ما لم يحققه أي لاعب آخر في تاريخ كرة القدم الألمانية سوى الأسطورة جيرد مولر، الذي وافته المنية يوم الأحد الماضي.

وكان مولر هز الشباك في 16 مباراة رسمية متتالية بموسم 1969 / 1970 .

وقال ناجلسمان: "بث روبرت روحا رائعة في المباراة. كان مثل بوليصة التأمين على الحياة ، وكان جيدا للغاية".

وشهدت المباراة تفوق ليفاندوفسكي على النرويجي إيرلنج هالاند نجم هجوم دورتموند ، والذي يسعى بايرن لأن يخلف ليفاندوفسكي في هجوم الفريق يوما ما.

ولكن بايرن يدرك أن ضم هالاند قد يكون في غاية الصعوبة في ظل العروض المالية الضخمة التي تطارد اللاعب من أندية أوروبية عدة.

وحتى الآن ، يبدو بايرن سعيدا وممتنا لوجود ليفاندوفسكي ضمن صفوفه علما بأنه ضم اللاعب البولندي من صفوف دورتموند أيضا في عام 2014 .

وكانت إصابة ليفاندوفسكي قبل المواجهة مع باريس سان جيرمان في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ، وخروج بايرن من البطولة دليلا دامغا جديدا على مدى أهمية ليفاندوفسكي للفريق البافاري.

وفي غياب ليفاندوفسكي ، لا يبدو بايرن بنفس الشكل الذي يبدو عليه في وجود المهاجم البولندي.

وفي الموسم الماضي ، حطم ليفاندوفسكي رقما قياسيا تاريخيا وسجل 41 هدفا للفريق في الدوري الألماني (بوندسليجا) متفوقا على رقم الأسطورة مولر (40 هدفا) ليصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في موسم واحد بالبوندسليجا.

والآن، قد يكون الهدف الجديد لليفاندوفسكي هو تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب في تاريخ مشاركاته بالبوندسليجا ، وهو الرقم الذي يستحوذ عليه الأسطورة الراحل مولر أيضا برصيد 365 هدفا.

وسجل ليفاندوفسكي حتى الآن 278 هدفا. ورغم اقترابه من الثالثة والثلاثين من عمره ، يفكر اللاعب بوضوح في تحطيم الرقم القياسي لمولر.

وقال ليفاندوفسكي : "جيرد مولر كان لاعبا وشخصا مميزا. نعلم ما يعنيه مولر بالنسبة لتاريخ كرة القدم. أحاول دائما النظر إلى ما قدمه جيرد مولر".

وراودت ليفا فكرة الانتقال من بايرن إلى ناد آخر قبل بضع سنوات، لكن وكيله توقف فجأة عن الحديث عن ريال مدريد في الصحافة ، ويبدو أن ليفاندوفسكي مستعد لإنهاء مسيرته الحافلة في صفوف بايرن.

وبعدما فشل في الفوز بأي لقب مع الفريقين السابقين اللذين دربهما ، وهما هوفنهايم ولايبزيج ، بدأ ناجلسمان (34 عاما) مسيرته هذا الموسم مع بايرن وبدأ لتوه حصد الألقاب مع الفريق بإحراز لقب كأس السوبر أمس الثلاثاء.

وتولى ناجلسمان تدريب بايرن هذا الصيف خلفا للمدرب هانز فليك الذي انتقل لتدريب المنتخب الألماني (مانشافت) .

ولكن ناجلسمان يدرك رغم صغر سنه أن كأس السوبر أقل أهمية من باقي البطولات التي يخوضها بايرن في الموسم الحالي.

وقال ناجلسمان : "من المهم بالنسبة لي أن يعتبر هذا اللقب على أنه مكافأة للموسم الماضي. لهذا السبب ، هو أيضا لقب يستحقه هانز فليك والفريق".

ومن المنتظر أن يمنح هذا اللقب ثقة كبيرة لبايرن قبل خوض أول مباراة على ملعبه في الموسم الحالي عندما يلتقي كولن يوم الأحد.

ويتطلع بايرن للفوز بلقب البوندسليجا للموسم العاشر على التوالي.

ولم يفز ناجلسمان مع الفريق بأي مباراة خلال فترة الإعداد قبل الموسم الحالي ، ثم تعادل 1 / 1 في المباراة الافتتاحية للبوندسليجا مع بوروسيا مونشنجلادباخ ، وسجل ليفاندوفسكي هدف بايرن في المباراة أيضا.