روسيا: أوكرانيا تستعد لاستفزاز في محطة زابوروجيا للطاقة النووية خلال زيارة جوتيريش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن النظام الأوكراني يُعد استفزازًا جديدًا في محطة زابوروجيا للطاقة النووية خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى أوكرانيا؛ لتتهم روسيا بإحداث كارثة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف -في إفادة، اليوم الخميس- "يستعد نظام كييف للقيام باستفزاز مدوي اليوم في محطة زابوروجيا للطاقة النووية خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى أوكرانيا، حيث سيتم اتهام روسيا بإحداث كارثة من صنع الإنسان في المحطة".

وأضاف كوناشينكوف أن القوات الأوكرانية تخطط لشن هجمات مدفعية على المحطة، وكذلك تنظيم تدريبات على العمل في ظروف التلوث الإشعاعي.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت، أمس الأربعاء، أن أوكرانيا تنتهك المبادئ الرئيسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بقصفها للمواقع النووية، وخاصة محطة زابوروجيا الخاضعة للجيش الروسي جنوبي أوكرانيا.