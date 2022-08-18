كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية، عن عدم تدخل البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، في شكل بطولة الدوري المصري بالموسم المقبل، وأن رابطة الأندية هي الوحيدة المختصة بهذا الأمر.

وقال سويلم في تصريحات تليفزيونية: «روي فيتوريا لن يحدد شكل الدوري، هناك رابطة أندية هي المسؤولة عن الدوري، وعندها القدرة على تحديد شكل الدوري، وبالتالي لا يوجد تدخل من أي شخص في شكل المسابقة».

وأضاف: «من الصعب تغيير شكل الدوري، سيكون من مجموعة واحدة من دورين، وهذا هو رأيي الشخصي والأقرب للتحقيق، ومازال هناك اجتماع لرابطة الأندية لتحديد الأمور بشكل نهائي».

وأتم: «الاجتماع القادم، سيشهد تحديد شكل المسابقة بالموسم الجديد، ومن ثم طرح الأمر على الأندية قبل إعلان القرار النهائي».