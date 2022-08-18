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قال إكرامي الشحات حارس مرمى النادي الأهلي السابق إن فريق الزمالك يسير بشكل جيد في بطولة الدوري، ويلعب بمبدأ "اخطف واجري" لكي يفوز بالدرع وهذا ما ساعده عليه الأهلي.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: «الزمالك استحق بطولة الدوري عن جدارة نتيجة لإخفاقات النادي الأهلي، الأهلي خسر مباريات كان يستحق أن يفوز بها، وخسر نقاط ساعدت الزمالك يتصدر بها الدوري ويستمر في الصدارة».

وأوضح: «أنا ضد عودة موسيماني لـ الأهلي، ومع عودة فايلر وأتمناها، لأنه من المدربين الذين عملوا بشكل جيد جدًا مع الأهلي».

وواصل: «الأحداث التي مرت مع موسيماني قبل رحيله كانت نتيجة الإجازات الكثيرة، وهناك نوع من الحب والكره للاعبين أثر على فريق الأهلي».

وأتم: «الإصابات التي حدثت للاعبي الأهلي في الفترة الحالية سببها الإجازات الكثيرة اللي كان يعطيها للاعبين».