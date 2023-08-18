الرئيس الكوري الجنوبي يصل إلى واشنطن لعقد قمة مع بايدن وكيشيدا

وصل الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في قمة ثلاثية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من المقرر عقد القمة في منتجع كامب ديفيد الرئاسي في ماريلاند اليوم الجمعة، وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها قادة الدول الثلاث في قمة ثلاثية قائمة بذاتها، وليست على هامش حدث متعدد الأطراف.

وكان بايدن قد اقترح عقد القمة عندما التقى القادة الثلاثة على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان في أيار/مايو حيث تدفع الولايات المتحدة باتجاه تعزيز العلاقات بين سول وطوكيو التي شهدت تحسنا مؤخرا في إطار ثلاثي يتصدى لتعاون الصين وروسيا المتزايد.

وفي هذا السياق، من المتوقع أيضا أن يجد التعاون في قضايا الأمن الاقتصادي ، مثل بناء سلاسل التوريد المرنة لأشباه الموصلات والبطاريات ، اهتماما كبيرا في جدول الأعمال، بحسب يونهاب.

وسيغادر يون الولايات المتحدة مساء اليوم الجمعة للعودة إلى كوريا الجنوبية.