مسؤول فلسطيني: انتخابات إسرائيل شأن داخلي ونبحث عن شريك سلام حقيقي

أكد مسؤول فلسطيني -اليوم الأربعاء- إن الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية "شأن داخلي إسرائيلي".

وكتب وزير الشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، على حسابه بموقع "تويتر": "نؤكد على موقفنا الثابت بأن الانتخابات الإسرائيلية شأن داخلي إسرائيلي".

وأضاف الشيخ: "نبحث عن شريك حقيقي للسلام ينهي الاحتلال ويؤمن بحل الدولتين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة".

من جهته، اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن "الانتخابات الإسرائيلية كانت بين خيار إبقاء الأوضاع على ما هي عليه أو تعميق الأبارتايد".

وأكد عريقات، على تويتر، أنه "لتحقيق السلام، فإن على أي حكومة إسرائيلية قادمة أن تدرك أنه لا أمن ولا سلام دون إنهاء الاحتلال: فلسطين إلى جانب إسرائيل على حدود 1967".