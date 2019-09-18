 تحرير 3978 مخالفة مرورية وحبس 6 سائقين متعاطين للمخدرات بالمنيا - بوابة الشروق
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تحرير 3978 مخالفة مرورية وحبس 6 سائقين متعاطين للمخدرات بالمنيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ماهر عبد الصبور:
نشر فى : الأربعاء 18 سبتمبر 2019 - 11:58 ص | آخر تحديث : الأربعاء 18 سبتمبر 2019 - 11:58 ص

حررت حملة مرورية مكبرة بالمنيا، 3978 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها حبس 6 سائقين متعاطين المخدرات أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية.

تلقى اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، بلاغا من العميد عادل جلال، مدير إدارة المرور، يفيد بتمكن حملة مرورية مكبرة من تحرير عدد 3978 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي إطار الحملة المقررة للكشف عن تعاطي قائدي المركبات علي الطرق السريعة والصحراوية، للمخدرات أثناء القيادة تم فحص عدد 47 سائقا، وأسفرت نتائج سحب العينات عن إيجابية عدد 6 سائقين.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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