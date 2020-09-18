شجار عنيف بين نائب بحزب أردوغان ومعارض في بلدية إسطنبول

ذكر موقع "تي ٢٤" التركي الإخباري، أن مجلس بلدية إسطنبول شهد اليوم الجمعة، شجار عنيف بين القيادي في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا محمد توفيق جوكسو وعضو حزب الخير "إيي" المعارض علي كيديك، على إثر مناوشات بينهما منذ يومين.



وأوضح الموقع أن القياديين وقعت بينهما العديد من المناكفات والملاسنات، منذ أمس وانتهي الأمر اليوم بهذا الشجار الذي تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.



وبدأ الخلاف بنقاش ثم تحوّل إلى صراخ ثم عراك وشجار، حيث أشعل انتقاد عضو حزب الخير المعارض، الذي قاطع كلمة عضو حزب العدالة والتنمية الحاكم، للكشك المخالف الذي يمتلكه الثاني الأوضاع وانتهي الأمر بعراك عنيف.