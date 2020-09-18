 شجار عنيف بين نائب بحزب أردوغان ومعارض في بلدية إسطنبول - بوابة الشروق
الجمعة 18 سبتمبر 2020 10:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

شجار عنيف بين نائب بحزب أردوغان ومعارض في بلدية إسطنبول

اردوغان - ارشيفية
اردوغان - ارشيفية
كتبت_ رباب عبد الرحمن:
نشر في: الجمعة 18 سبتمبر 2020 - 10:11 م | آخر تحديث: الجمعة 18 سبتمبر 2020 - 10:11 م
ذكر موقع "تي ٢٤" التركي الإخباري، أن مجلس بلدية إسطنبول شهد اليوم الجمعة، شجار عنيف بين القيادي في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا محمد توفيق جوكسو وعضو حزب الخير "إيي" المعارض علي كيديك، على إثر مناوشات بينهما منذ يومين.

وأوضح الموقع أن القياديين وقعت بينهما العديد من المناكفات والملاسنات، منذ أمس وانتهي الأمر اليوم بهذا الشجار الذي تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.

وبدأ الخلاف بنقاش ثم تحوّل إلى صراخ ثم عراك وشجار، حيث أشعل انتقاد عضو حزب الخير المعارض، الذي قاطع كلمة عضو حزب العدالة والتنمية الحاكم، للكشك المخالف الذي يمتلكه الثاني الأوضاع وانتهي الأمر بعراك عنيف.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك