الإسكان: مليون أسرة استفادت من مشروع الإسكان الاجتماعي

عمرو خطاب: طرح أراضي للإسكان الاجتماعي في كل 11 دولة على مستوى الجمهورية

كشف عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان الاجتماعي، عن طرح أراضي للإسكان الاجتماعي لكل 11 مدينة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم توفير أراضي للفئات مرتفعة الدخل وصغاري المستثمرين، الأسبوع الماضي.

وقال خطاب، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الجمعة، إن الوزارة تعمل بخطة توفير وحدات مدعمة لمحدودي الدخل وسكان المناطق العشوائية شديدة الخطورة، منوهًا بأن مشروع الإسكان الاجتماعي استفاد منه مليون أسرة حتى الآن.

وأضاف أن الوزارة تساند فئات الدخل المتوسط من خلال طرح وحدات سكنية بخدمات متكاملة، بمساحة من 100 إلى 150 متر، بسعر مناسب، إضافة إلى توفير قطع اراضي.

وأشار إلى إتاحة وحدات سكنية بمساحات أكبر وخدمات أعلى للفئات ميسورة الدخل، فضلًا عن توفير الأراضي لهم لتنفيذ المشروعات، موضحًا أن الدعم يشمل الفئات محدودي الدخل، مع مساندة متوسطي الدخل ومساعدة الميسورين.