 حرائق الغابات في البرازيل تعرقل المحاولة الأولى لهبوط طائرة بولسونارو - بوابة الشروق
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حرائق الغابات في البرازيل تعرقل المحاولة الأولى لهبوط طائرة بولسونارو

حرائق الغابات - ارشيفية
حرائق الغابات - ارشيفية
برازيليا - د ب أ:
نشر في: الجمعة 18 سبتمبر 2020 - 11:21 م | آخر تحديث: الجمعة 18 سبتمبر 2020 - 11:21 م
اضطرت طائرة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، لإلغاء أول محاولة هبوط في ولاية ماتو جروسو، بؤرة حرائق الغابات التي تضرب إقليم بانتانال بالبلاد.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، قال بولسونارو بعد أن هبطت الطائرة الرئاسية أيرباص أيه 319 دون ذكر الحرائق أو الدخان الحالي الذي يغلف المنطقة إن "الرؤية لم تكن جيدة جدا". وتابع أنه "لحسن الحظ، تمكنا من الهبوط في المرة الثانية".

وتتعرض منطقة بانتانال، وهي أرض رطبة شاسعة تعرف بأنها موطن الأنواع المهددة بالانقراض، لموجة قياسية من الحرائق هذا العام.

وينتشر الدخان بشكل كثيف للغاية، بحيث من المتوقع أن يتسبب في حلول الظلام على ساو باولو، التي تبعد حوالي ألف ميل، خلال الأيام القليلة المقبلة.

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