رئيس الحكومة اللبنانية: حقوق المودعين في البنوك أولوية قصوى

أكد المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أنه يولي حقوق المودعين في البنوك اللبنانية الأولوية القصوى، وقد طلب إدراجه بندا اساسيا في البيان الوزاري، وستتم متابعته بشكل أساسي بعد نيل الحكومة الثقة.



ونفى المكتب الاعلامي لميقاتي ما تم تداوله إعلاميا بأن رئيس الوزراء طلب من حاكم مصرف لبنان تجميد النقاش في شأن رفع سعر الودائع بالدولار في المصارف والابقاء على دفعها على سعر صرف 3900 ليرة للدولار.



وأكد المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة أن هذا الكلام غير صحيح، واي قرار في هذا الملف هو من صلاحية المجلس المركزي لمصرف لبنان، مشددا على أن ميقاتي لم يتدخل في هذا الموضوع تحديدا على الإطلاق.