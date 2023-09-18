إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة زد

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أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، قائمة الفريق لمباراة زد، المقرر إقامتها في الرابعة عصر غدًا الثلاثاء، على استاد القاهرة، في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة استبعاد صالح جمعة، صانع ألعاب الفرق، لأسباب فنية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: محمد فوزي، أحمد عادل، كمال السيد.

خط الدفاع: محمد هاشم، إياد العسقلاني، محمد عمار، عصام صبحي، حمدي النقاز، محمد نصر، محمد دسوقي، كريم عرفات أحمد محسن

خط الوسط: محمد مخلوف، محمد حسن، عماد حمدي، نادر فرج، عبدالله السعيد، عمر الساعي، محمد عبد السميع، مروان حمدي، محمود الشبراوي، عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: باسم مرسي، ياو أنور.