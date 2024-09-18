الصفدي: لا نعتقد أن إلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل سيخدم الأردن وفلسطين

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن اجتماع اللجنة العربية الإسلامية بشأن وقف الحرب على غزة، يأتي في إطار تنسيقي تشاوري قبيل اجتماعات الجمعية العامة في الأمم المتحدة.

وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن «الاجتماع أكد وقف العدوان على قطاع غزة، وأولوية ووقف التصعيد في الضفة الغربية والقدس».

وأشار إلى أنه «لا يعتقد بأن إلغاء اتفاقية السلام سيخدم الأردن وفلسطين»، قائلًا إن «المملكة توظف اتفاقية السلام لحماية مصالح الأردن ولخدمة الشعب الفلسطيني».

وحذر من أن إسرائيل تدفع المنطقة كلها نحو الهاوية، منوهًا أن «التصعيد الإسرائيلي مستمر وخطير»، وذلك وفقًا لما نشرته قناة «المملكة».

وأوضح أن الهدف الرئيسي من اللجنة هو وقف العدوان على غزة، ووقف الانزلاق نحو حرب إقليمية، مضيفًا: «سنذهب إلى الجمعية العامة بعدد من المواقف والمطالب الواضحة وسنعقد عديد من الاجتماعات هناك».

واستطرد: «كما قلت الأولوية الأولى وقف العدوان على غزة، ووقف التصعيد في الضفة الغربية ووقف التصعيد ضد لبنان أيضا، وتوضيح خطر استمرار السماح لهذه الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا حتى في تاريخ إسرائيل من دفع المنطقة باتجاه الهاوية».

وشدد على أن «الوقت حان لأن يتخذ العالم خطوات عملية تثبت أن ثمة ثمن لاستمرار هذه السياسات والإجراءات الإسرائيلية، والتي تضرب بعرض الحائط كل القيم الإنسانية وتتحدى قرارات محكمة العدل الدولية، ولا تقوم بواجباتها كسلطة قائمة بالاحتلال».