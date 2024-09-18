ثقافة سوهاج تختتم فعاليات البرنامج الصيفي لذوي الهمم

اختتم فرع ثقافة سوهاج، فعاليات البرنامج الثقافي والفني لذوي الهمم، الذي أقيم على مدار أشهر الصيف، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبرامج وزارة الثقافة.

وشهد حفل الختام الذي أقيم بمتحف سوهاج القومي، د. محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، بحضور د. طارق زكي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة سوهاج، علاء القاضي مدير عام متحف سوهاج، د. محمد إمبابي أستاذ التربية الخاصة بجامعة الأزهر، د. فاطمة الزهراء رضوان رئيس قسم الموهوبين بالفرع، ولفيف من القيادات والمبدعين، وعدد غفير من الرواد.

واستهل الحفل المنفذ بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة سوهاج، بتفقد الحضور معرض الفن التشكيلي تحت عنوان "مبدعي الفن والجمال"، تضمن نتاج ورش مبادرة ثقافتنا في إجازتنا بمحافظة سوهاج، منها لوحات جدارية وفنون تشكيلية ومشغولات خرز، وإكسسوارات وأشغال يدوية، ومنحوتات ولوحات الخط العربي.

وأشاد نائب المحافظ بمستوى الإبداع والتميز للمواهب من ذوي الهمم من المشاركين، معربًا عن سعادته بتزامن الفعاليات مع انطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بذوي الهمم، وتعكس مبادراتها وبرامجها سعيها الواضح نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة.

واستمع الحضور لباقة من الابتهالات والتواشيح الدينية التي قدمها فريق الموهوبين منها "قيدوا البخور، المسك فاح، هنقول إيه، قمر سيدنا النبي، صلوا عليه"، وغيرها.