سول: بيونج يانج أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان

أعلن الجيش في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد النوع.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن هيئة الأركان المشتركة في سول قولها إن كوريا الشمالية أطلقت الصواريخ باتجاه بحر الشرق، المعروف أيضا باسم بحر اليابان.

كما أفادت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو)، نقلا عن خفر السواحل الياباني، أن الصاروخ يُعتقد أنه سقط في البحر. كما أفادت الوكالة اليابانية بإطلاق ما يشتبه أنه صاروخ باليستي آخر.

ويُحظر على كوريا الشمالية بموجب قرارات الأمم المتحدة إطلاق أو حتى اختبار صواريخ باليستية من أي مدى. وعادة ما تكون هذه الصواريخ أرض-أرض ويمكن تجهيزها برأس نووي.

وتزايدت التوترات في شبه الجزيرة الكورية بعد أن وسعت بيونج يانج بشكل كبير من اختبارات صواريخها خلال العامين الماضيين، في الوقت الذي صعّدت فيه من خطابها ضد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. كما عززت تعاونها العسكري مع روسيا.