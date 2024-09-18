وفود متعددة الجنسيات تزور المنيا في بداية الموسم السياحي الجديد

استقبلت محافظة المنيا، وفودا متعددة الجنسيات من دول مختلفة؛ لزيارة المعالم الأثرية والسياحية التي تزخر بها "عروس الصعيد"، حيث تضمنت الوفود من دول: "المجر، وألمانيا، ورومانيا، وأستراليا، وسويسرا، وإنجلترا، والولايات المتحدة الأمريكية، وإسبانيا، وبلجيكا، وفرنسا".

وصرح اللواء عماد كدواني محافظ المنيا: "نحن فخورون بما تشهده المحافظة من اهتمام عالمي متزايد بتراثها الأثري والتاريخي، وهذا الرواج السياحي يعكس الجهود المبذولة لتعزيز مكانة المنيا كوجهة سياحية عالمية، حيث نعمل جاهدين بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات للزوار وضمان تجربة سياحية مميزة."

ووجه المحافظ، بتيسير المعوقات أمام الزائرين والعمل على راحتهم وتوفير المناخ السياحي الجاذب، وتقديم الهدايا التذكارية والسياحية لهم، مؤكدا أن المحافظة مستمرة في تطوير بنيتها التحتية، وتعزيز البرامج السياحية التي تتيح للزوار فرصة استكشاف التاريخ الغني والمعالم الأثرية الفريدة التي تتميز بها المحافظة.