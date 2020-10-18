دبي تبدأ تفعيل التحالف الاستراتيجي للطباعة ثلاثية الأبعاد

بدأت دبي تفعيل مبادرة "التحالف الاستراتيجي للطباعة ثلاثية الأبعاد"عبر عقد ورشة عمل افتراضية بمشاركة أكثر من 50 من المسؤولين الحكوميين والمديرين التنفيذيين والخبراء والمهندسين والباحثين والمتخصصين من الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العالمية والشركات الناشئة والجامعات في الإمارات وخارجها.



وأفاد نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، عبدالعزيز الجزيري، أن التحالف يمثل شبكة استراتيجية واسعة تضم الجهات الحكومية والخاصة، والشركات التكنولوجية العالمية، والمراكز البحثية والمعرفية، في مبادرة هي الأولى من نوعها لتوظيف تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد في تطوير القطاعات الاقتصادية والمستقبلية في الإمارات، وتوظيف الخبرات والعقول المبتكرة حول العالم في خدمة البشرية.



وقال للصحفيين اليوم الأحد: ستعمل المؤسسة على تسريع تنفيذ أهداف المبادرة عبر تعزيز الشراكات الحكومية والخاصة على المستوى المحلي والعالمي، إضافة إلى دراسة الفرص المستقبلية المتاحة في مختلف القطاعات الصناعية والاقتصادية، ودعم التعاون مع الهيئات التشريعية والشركات التكنولوجية، وتقديم الدعم اللوجستي والهندسي، وإعداد تقارير شاملة لنشر المعرفة وزيادة توظيف تكنولوجيا الطباعة ثلاثة الأبعاد في المجالات الحيوية.



وناقش المشاركون في ورشة العمل الخطوات المقبلة لتعزيز دور التحالف الاستراتيجي للطباعة ثلاثية الأبعاد ضمن خطة شاملة ترتكز على أربعة محاور رئيسة، تشمل التشريعات والقوانين التنظيمية، ودعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال، وتشجيع عمليات البحث والتطوير، وتوفير التمويل وفرص الاستثمار.



وأكد المشاركون في الجلسة أن تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد أثبتت قيمتها الاقتصادية وقدرتها على المساهمة في تحقيق خطط الاكتفاء الذاتي وتأمين الاحتياجات الأساسية وإنشاء خطوط إنتاج جديدة تعتمد على توظيف التكنولوجيا المستقبلية.



وأشار أعضاء التحالف الاستراتيجي للطباعة ثلاثية الأبعاد إلى أهمية متابعة تطوير البنية التحتية لتوظيف هذه التكنولوجيا، ومعالجة التحديات الخاصة بالتشريعات التنظيمية وتمويل المشاريع واستقطاب المواهب العالمية في مجالات التصميم والابتكار والهندسة والترويج للمنتجات المصنوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد عالية الجودة على الصعيد التجاري العالمي.