جامعة أسوان تستهل العام الجامعي بماراثون للجري

استهلت جامعة أسوان العام الجامعي الجديد بماراثون جري، من المسلة الناقصة بطريق المطار إلى الحرم الجامعي بصحاري، شارك فيه 150 طالبًا و100 طالبة، والدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، وعميد كلية التربية الرياضية، وتم توزيع الجوائز للفائزين.

وقال غلاب إن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والعمل على عدم التهاون في تطبيق الخطة التي وضعتها الجامعة داخل جميع القطاعات والإدارات المختلفة بالجامعة على مدار العام الجامعي.

وأضاف أن الجامعة تعمل على الاستمرار في تنفيذ الخطة الاستراتيجية في الحفاظ على كافة المنتسبين لجامعة أسوان من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وذلك من خلال تعقيم كافة المنشآت التعلمية والإدراية بالحرم الجامعي بصحاري من قاعات الدرس ومدرجات ووسائل نقل ومكاتب إدارية ومعامل وغيرها، مع المحافظة على التباعد الاجتماعي.

وأوضح أن المدن الجامعية استعددت في الفترة السابقة لاستقبال الطلاب، كما تم تنفيذ العديد من أعمال الصيانة والترميمات لمباني المدن الجامعية وعمل الصيانة الدورية.

وأشار رئيس جامعة أسوان إلى أن الجامعة استقبلت اليوم 25 ألف طالب وطالبة بكليات الجامعة، والتي تبلغ 19 كلية ومعهدًا.