 فيديو.. عبدالغفار: بدء التجارب الأولى للقاح كورونا على الإنسان خلال أقل من أسبوعين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. عبدالغفار: بدء التجارب الأولى للقاح كورونا على الإنسان خلال أقل من أسبوعين

هدى أمين
نشر في: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 11:36 م | آخر تحديث: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 11:36 م

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه يتم العمل على تطوير أكثر من لقاح لفيروس كورونا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن أحد تلك اللقاحات في خطوة أخذ الموافقات من هيئة الدواء ووزارة الصحة لتحضير العينات الأولية للاستخدام الإنساني، الخاصة بالمرحلة الأولى للتجارب الإكلينيكية.
وأوضح أن التجارب في مرحلتها الأولى ستتم على نحو 15 شخصا، مستطردًا: «نحن في انتظار التصريح وسنبدأ في تصنيع العينة الأولية خلال أسبوع، ونبدأ خلال أقل من أسبوعين في المرحلة الأولى للتجارب».

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