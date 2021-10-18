الطيران العراقي يغير على مواقع تابعة لداعش في كركوك

نفذ الطيران التابع للجيش العراقي اليوم الاثنين، ضربات جوية على مواقع تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في وادي الشاي بكركوك.



وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 والسيخوي 25 ضربة جوية، استهدفت خلالها أوكار للإرهابيين في وادي شاي بمحافظة كركوك".



وأضاف البيان أنه "على إثر ذلك، خرجت قوة من فرقة المشاة الآلي الثامنة لتفتيش مكان هذه الضربات وعثرت على خمسة أوكار تم استهدافها تحتوي مواد طبية وأخرى غذائية وأفرشة وأغطية خلية شمسية ونضائد وكاميرا".