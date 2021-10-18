الشرطة الفلسطينية: مُحَطم أسود دوار المنارة مضطرب نفسيا

قالت الشرطة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، إن الشخص الذي قام بتكسير أسود دوار المنارة، مضطرب نفسيًا.

وذكر المُتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي أرزيقات، أن إدارة المباحث العامة توصلت إلى أن المُتهم يتعاطى المخدرات منذ عدة سنوات وصادر بحقه أمر حبس لعدم سداد دين.

وأضاف أنه تم الاستعانة برئيسة وحدة الطب النفسي في وزارة الصحة لتفحصه نفسيًا، وتبين لها أنه يُعاني من اضطرابات نفسية وبحاجة للعلاج وقام بفعلته تحت تأثير اضطراب نفسي.

وكان الشاب قد حطّم صباح الأحد، رؤوس تماثيل الأسود في دوار المنارة بوسط رام الله، قبل أن تعتقله الشرطة.