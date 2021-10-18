دبلوماسي قطري: نبذل جهودا لضمان تثبيت وقف إطلاق النار وعدم تجدد التصعيد في غزة

قال دبلوماسي قطري اليوم الاثنين، إن بلاده "تبذل جهودا كبيرة مع كل الأطراف لضمان تثبيت وقف إطلاق النار وعدم تجدد التصعيد" في قطاع غزة.

وأكد السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في بيان عقب اجتماعه مع قيادة حركة حماس في القطاع، حرص قطر على مواصلة تقديم الدعم للفلسطينيين على كافة الأصعدة وبالتعاون مع مختلف الجهات.

وبحسب البيان، ناقش العمادي مع وفد حماس الأوضاع السياسية الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، معربا عن أمله الكبير في تحقيق الاستقرار في الأراضي الفلسطينية كافة.

وذكر البيان أن رئيس حماس في غزة يحيى السنوار استعرض خلال اللقاء أخر مستجدات الحوارات الأخيرة مع الجانب المصري والأطراف الأخرى بشأن تثبيت وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن سكان قطاع غزة.

وحذر السنوار من "التداعيات الخطيرة لاستمرار تشديد الحصار على السكان" في غزة، مشددا على تمسك كافة الفصائل الفلسطينية بضرورة تنفيذ التفاهمات وفتح المعابر وتقديم التسهيلات اللازمة على كل المستويات.

كانت قطر أعلنت مطلع العام الجاري عن منحة مالية لقطاع غزة بقيمة 360 مليون دولار تصرف على مدار 12 شهرا لدفع رواتب الموظفين الحكوميين التابعين لحركة حماس وتقديم المساعدات المالية للأسر المتعففة، وتشغيل محطة الكهرباء.

لكن إسرائيل أوقفت السماح بنقل صرف المنحة القطرية لموظفي حماس منذ أخر جولة تصعيد عسكري مع الفصائل الفلسطينية منتصف مايو الماضي والتي استمرت 11 يوما وخلفت استشهاد أكثر من 250 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي.