رئيس الإمارات يوجه بتقديم 100 مليون دولار مساعدات إلى المدنيين المتضررين الأوكرانيين



أعلنت الإمارات تقديم مساعدات إغاثية بقيمة 100 مليون دولار إلى المدنيين الأوكرانيين المتضررين من الأزمة في أوكرانيا.



وقالت ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات وجه بتقديم المساعدات إيمانا منه بأهمية التضامن الإنساني خاصة في حالات الحروب والنزاعات وتندرج ضمن جهود دولة الإمارات المستمرة في التخفيف من التداعيات الإنسانية للأزمة الأوكرانية.



وأشارت في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن دولة الإمارات قدمت خلال الأشهر الماضية مساعدات إغاثية مماثلة إلى المدنيين الأوكرانيين المتضررين من الأزمة فضلاً عن تسييرها طائرات تحمل مساعدات إغاثية للاجئين الأوكرانيين في بولندا ومولدوفا وذلك استجابة لنداء منظمة الأمم المتحدة العاجل وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين من أوكرانيا.