ألمانيا ترسل 20 ناقلة جنود مدرعة إضافية إلى أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الحكومة الألمانية يوم الخميس عن إرسال 20 ناقلة جنود مدرعة إضافية من طراز ماردر (مارتن) إلى أوكرانيا.

كما تلقت أوكرانيا ثمانية دبابات إضافية من طراز "ليوبارد 1"، وفقا لما تم الكشف عنه في القائمة المحدثة لواردات الأسلحة من الحكومة الألمانية.

وحصلت أوكرانيا أيضا على ستة مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من نوع "بي زد إتش 2000" و 24 ألف قذيفة عيار 155 ملم.

يشار إلى أن ألمانيا تعتبر ثاني أهم داعم لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإنه مع القياس ، ولكن مع القياس بالقوة الاقتصادية، فإن دول البلطيق والدول الإسكندنافية تقدم مساعدات أكبر.