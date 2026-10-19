خسر نيس أمام مستضيفه أولمبيك ليون بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب الأضواء، ضمن منافسات الجولة السابقة من الدوري الفرنسي الممتاز.

تقدم نيس عن طريق إيلي واهي في الدقيقة 18 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل أولمبيك ليون عن طريق بافيل شولتس في الدقيقة 32، وأضاف تانر تيسمان الهدف الثاني وهدف الانتصار في الدقيقة 36.

وحصل كايتو ناكامورا، لاعب فريق ليون، بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 70، بعد تدخل قوي على محمد عبد المنعم.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، الدقيقة 90+3، سجل إيلي واهي هدف التعادل لصالح نيس قبل أن يلغيه الفار بسبب التسلل.

وشهدت المباراة مشاركة محمد عبد المنعم، نجم المنتخب الوطني ونادي نيس، لتتواصل سلسلة مشاركته أساسيًا في المباريات الأخيرة للفريق.

وقدم محمد عبد المنعم أداءً مميزًا في المباراة ليحصل على أعلى تقييم في خط دفاع نيس 7 من 10 وفقًا لموقع «سوفاسكور» لإحصائيات كرة القدم.

بهذا الفوز رفع أولمبيك ليون رصيده للنقطة 14 وتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بفارق الأهداف أمام باريس سان جيرمان، فيما تجمد رصيد فريق نيس عند النقطة 8 في المركز الثالث عشر.