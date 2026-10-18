بريطانيا: نتبنى رؤية مختلفة عن ترامب بشأن العقوبات على روسيا

قالت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، إن بلادها تتبنى "رؤية مختلفة" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن العقوبات المفروضة على روسيا، وسط تساؤلات بشأن دعم واشنطن لكييف.

وأضافت كوبر أن المملكة المتحدة ستواصل زيادة الضغوط على موسكو، رغم قرار ترامب تعليق حزمة من العقوبات كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الأحد، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

لكنها امتنعت عن توجيه انتقاد مباشر إلى الرئيس الأمريكي أو تحديد ما إذا كانت تعتقد أنه يقف إلى جانب أوكرانيا، مشيرة إلى أن بريطانيا يتعين عليها أن تؤدي "دورا دبلوماسيا محوريا" في توحيد حلف شمال الأطلسي (الناتو) دعما لكييف.

وقالت كوبر لبرنامج "صنداي مورنينج" على شبكة سكاي نيوز: "الولايات المتحدة جزء من حلف شمال الأطلسي، وقد كان الحلف واضحا للغاية بشأن التهديد الذي تمثله روسيا، ليس لأوكرانيا فحسب، بل للحلف بأكمله، وللدول الأعضاء الأخرى، ولأوروبا كلها".

وأضافت: "وقد أكدنا بوضوح أن أمن أوكرانيا هو أيضا أمننا، وأمن أوروبا، وكذلك أمن المملكة المتحدة".

وتابعت: "لذلك، من الطبيعي أننا اتخذنا موقفا مختلفا بشأن ضرورة مواصلة تشديد العقوبات، وسنواصل العمل بهذا الاتجاه".

وجاءت تصريحاتها بعد أسبوع شهد تدهورا حادا في العلاقات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، عقب قرار ترامب تخفيف العقوبات المفروضة على الديزل الروسي في محاولة لخفض أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي الصعبة.

ومنذ ذلك الحين، ألمح ترامب إلى ضرورة استبدال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وامتنع عن القول ما إذا كانت روسيا مسؤولة عن الحرب، كما استخدم صلاحياته التنفيذية، الجمعة، لعرقلة حزمة عقوبات رئيسية كان قد أيدها في السابق.