التحالف باليمن: تحطم مروحية بنجران ومقتل طاقمها إثر عطل فني

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التحالف أعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين استهدفا خميس مشيط وطائرتين مسيرتين في الرياض والمنطقة الشرقية بالسعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، سقوط وتحطم مروحية استطلاع عسكرية سعودية في منطقة نجران جنوبي المملكة جراء عطل فني، ومقتل طاقمها المكون من ضابطين.

يأتي ذلك في بيان للمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تركي المالكي، نشره عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقال المالكي، إن مروحية استطلاع عمودية من طراز "AH-6i"، تابعة لوزارة الحرس الوطني السعودية، سقطت وتحطمت داخل أراضي المملكة بمنطقة نجران "نتيجة عطل فني".

وأضاف أن الحادث أسفر عن مقتل طاقم المروحية المكون من ضابطين.

ويأتي إعلان التحالف غداة ادعاء جماعة الحوثي اليمنية، السبت، إسقاط مروحية عسكرية سعودية من طراز "أباتشي" قبالة نجران، أثناء تنفيذها عمليات عسكرية باتجاه مواقع للجماعة على الحدود.

وأوضح المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، في بيان نقلته وكالة "سبأ" في نسختها التابعة للجماعة، إن قواتهم أسقطت المروحية باستخدام "سلاح مناسب"، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن نوع السلاح أو مصير طاقمها.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم التحالف، في تدوينة أخرى، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية.

كما أعلن، في تدوينات منفصلة، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين، إحداهما في منطقة الرياض والأخرى في المنطقة الشرقية.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري متواصل بين جماعة الحوثي والسعودية منذ يوليو الماضي، شمل هجمات للجماعة على مرافق للطيران المدني ومنشآت للطاقة داخل المملكة.

وكان التحالف أعلن، السبت، تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة صعدة شمالي اليمن، ونشر مشاهد مصورة قال إنها توثق استهداف المنصتين بعد رصد استخدامهما في إطلاق صواريخ باليستية باتجاه السعودية.

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة جماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة منذ سبتمبر 2014.