تحالف دعم الشرعية في اليمن: تدمير مسيرتين بالمنطقة الشرقية والرياض

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أفاد المُتحدث الرَّسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير طائرتين مسيَّرتين بالمنطقة الشرقية ومنطقة الرياض.
جاء ذلك في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".