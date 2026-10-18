 تحالف دعم الشرعية في اليمن: تدمير مسيرتين بالمنطقة الشرقية والرياض - بوابة الشروق
الأحد 18 أكتوبر 2026 10:11 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد اعتراض نادي الزمالك على التحكيم في القمة الـ133 ؟
النتـائـج تصويت

تحالف دعم الشرعية في اليمن: تدمير مسيرتين بالمنطقة الشرقية والرياض

الرياض - أ ش أ
نشر في: الأحد 18 أكتوبر 2026 - 9:46 ص | آخر تحديث: الأحد 18 أكتوبر 2026 - 9:46 ص

أفاد المُتحدث الرَّسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم ‏اعتراض وتدمير طائرتين مسيَّرتين بالمنطقة الشرقية ومنطقة الرياض.

جاء ذلك في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك