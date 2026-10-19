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يوفنتوس يسقط في ملعبه بثلاثية أمام لاتسيو بالدوري الإيطالي

محمد عبد المحسن
نشر في: الأحد 18 أكتوبر 2026 - 11:38 م | آخر تحديث: الأحد 18 أكتوبر 2026 - 11:38 م

سقط يوفنتوس في فخ الهزيمة على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة 0-3، أمام ضيفه لاتسيو، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز «الكالتشيو».

تقدم لاتسيو عن طريق أوليفر بروفستجارد في الدقيقة 37، ثم أضاف جوستاف إيساكسون الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 66 من عمر المواجهة، وفي الدقيقة 89 اختتم البديل فيسايو باشيرو، الهدف الثالث لصالح لاتسيو.

بهذا الفوز رفع لاتسيو رصيده للنقطة 19، في وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق الأهداف فقط خلف إنتر ميلان المتصدر، فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند 11 نقطة في المركز الثامن.


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