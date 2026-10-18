الدفاع المدني في غزة: نحو 8 آلاف جثمان تحت الأنقاض ونحتاج آليات عاجلة لانتشالها

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، أن نحو 8 آلاف جثمان لا تزال تحت أنقاض المباني المدمرة بفعل العدوان المستمر، مشيرًا إلى محاولات مستمرة لانتشالها رغم حجم المعوقات الهائلة.

وأوضحت المديرية العامة في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن طواقم الدفاع المدني بحاجة ماسة وعاجلة إلى عشرات الحفارات والجرافات والأجهزة الحديثة للتمكن من انتشال جثامين الشهداء من تحت الركام.

ولفتت إلى أن الطواقم تواجه مخاطر جمة تعرضها للموت، نظرًا لافتقارها إلى أبسط معدات الحماية والسلامة أثناء عمليات انتشال الجثث.

وأطلقت مناشدة عاجلة إلى المجتمع الدولي للضغط الفاعل من أجل إدخال مستلزمات الطوارئ والآليات الثقيلة، فضلًا عن طواقم إسناد لدعم الجهاز ومساعدته في أداء مهامه الإنسانية الصعبة.

وتسببت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023، في دمار واسع طال الأحياء السكنية والبنية التحتية، مع بقاء آلاف الجثامين عالقة تحت أنقاض المنازل والمباني المدمرة، في ظل صعوبات تواجه فرق الدفاع المدني والجهات المعنية في الوصول إليها وانتشالها، نتيجة حجم الدمار ونقص المعدات الثقيلة والإمكانات اللازمة.