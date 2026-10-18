كييف تعلن إسقاط 152 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 152 من أصل 180 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم على أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجوما على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام صاروخ باليستي واحد من طراز "إسكندر-إم" تم إطلاقه من مقاطعة فورونيج الروسية، بالإضافة إلى 180 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى، تم إطلاقها من مناطق أوريول، وبريانسك، وكورسك، وشاتالوفو، وبريمورسكو-أختارسك الروسية، بالإضافة إلى دونيتسك وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم المحتلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وكشف البيان عن صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى الساعة 08:30 صباح اليوم الأحد، أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أو حيدت 152 طائرة مسيرة روسية من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى.

ومن جانبه، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و565 ألفا و60 فردا، من بينهم 2090 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12416 دبابة، و25561 مركبة قتالية مدرعة، و51293 نظام مدفعية، و2224 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1711 من أنظمة الدفاع الجوي.

كشف البيان عن تدمير 449 طائرة حربية، و356 مروحية، و568 ألفا و358 طائرة مسيرة، و5134 صاروخ كروز، و35 سفينة حربية، وغواصتين، و164 ألفا و246 من المركبات وخزانات الوقود، و4835 من وحدات المعدات الخاصة.

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