السعودية: زوال الخطر الذي تعرضت له الرياض

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أعلن الدفاع المدني السعودي في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد زوال الخطر الذي تعرضت له العاصمة الرياض.

وكان الدفاع المدني السعودي أعلن اليوم الأحد أن العاصمة الرياض تتعرض لـ"تهديد جوي معادي".

وقال الدفاع المدني السعودي في رسالة طارئة عبر الهواتف المحمولة "زال الخطر" داعيا الجميع إلى تجنب مواقع سقوط المقذوف او التقاط أي جسم من موقع الحدث".

وعلى صعيد متصل، دمرت الدفاعات الجوية السعودية في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط (جنوب غرب) المملكة .

وصرَّح المُتحدث الرَّسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، في بيان "بأنه تم ‏اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط".