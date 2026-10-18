سقوط وتحطم طائرة سعودية في نجران ومقتل طاقمها

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي عن سقوط وتحطم طائرة عمودية استطلاعية داخل الأراضي السعودية بمنطقة نجران نتيجة عطل فني، ومقتل طاقمها.





وأفاد المالكي في بيان نشر على وكالة "واس": بـ"سقوط وتحطم طائرة عمودية استطلاعية من نوع (AH-6i) داخل الأراضي السعودية بمنطقة (نجران) تابعة لوزارة الحرس الوطني نتيجة عطل فني، وقد نتج عن الحادث استشهاد طاقمها الجوي المكون من ضابطين".

وفي بيان منفصل، أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه تم ‏اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين بالمنطقة الشرقية ومنطقة الرياض.

ويأتي هذا البيان بعد إعلان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين يحيى سريع أن قوات الجماعة أسقطت مروحية عسكرية سعودية من طراز "أباتشي" قبالة منطقة نجران الحدودية، أثناء تنفيذها عمليات قال إنها استهدفت مواقع قواته على الحدود.

كما أفاد سريع في بيان آخر بإسقاط طائرة استطلاع مسلحة سعودية من طراز "كاريال" في أجواء محافظة حجة شمال غربي اليمن. وقبل ذلك استهدف الحوثيون مقر قيادة القوات السعودية ومستودعات الأسلحة في معسكر بدر بمحافظة عدن في اليمن، إلى جانب مواقع عسكرية ومخازن للأسلحة.

وتصاعدت المواجهات بين التحالف بقيادة السعودية والحوثيين منذ مطلع أكتوبر، بعد إعلان التحالف تنفيذ "عملية واسعة" ضد قدرات الجماعة، رافقتها هجمات حوثية بالصواريخ والمسيرات على مطارات ومنشآت سعودية.