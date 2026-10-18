الأردن ينفي مشاركة إسرائيل في معرض لمعدات العمليات الخاصة والأمن القومي

نفى مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ما تداولته وسائل إعلام أجنبية بشأن مشاركة إسرائيل في معرض معدات العمليات الخاصة «سوفكس»، المقرر عقده في العقبة نهاية أكتوبر الحالي.

وبحسب ما نشرته وكالة «عمون»، أكد المصدر أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أنها تتكرر مع كل دورة للمعرض بهدف التشويش والإساءة إلى الأردن.

وأوضح أن قائمة الدول المشاركة في دورة هذا العام تضم 36 دولة، هي: الأردن، ومصر وألمانيا، وفرنسا، وتركيا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والصين، والتشيك، وسلوفينيا، وسلوفاكيا، والنرويج، وسويسرا، وإندونيسيا، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، وبلغاريا، والإمارات العربية المتحدة، وإيطاليا، والسعودية، وبولندا، وإستونيا، وإسبانيا، وكندا، والأرجنتين، وبلجيكا، وهولندا، ورومانيا، وجنوب إفريقيا، والفلبين، وقبرص، وتايلاند، ولبنان، وروسيا، ونيوزيلندا، وباكستان.

ويستضيف الأردن معرض «سوفكس» منذ عام 1996، وهو معرض دولي متخصص في معدات العمليات الخاصة والأمن القومي، يُعقد كل عامين، ويعرض أحدث التجهيزات والمعدات والتقنيات الدفاعية.

ويجمع المعرض شركات الصناعات الدفاعية من مختلف دول العالم لعرض أحدث الحلول والتقنيات، وبحث فرص التعاون في مجالات العمليات الخاصة والأمن القومي.