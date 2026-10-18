مايك جونسون يطلب من البيت الأبيض فتح حوار بشأن إعفاء صادرات الطاقة الروسية من العقوبات المفروضة عليها

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إنه أبلغ البيت الأبيض بضرورة إجراء مباحثات بشأن الإعفاء الأمريكي لصادرات الطاقة الروسية من العقوبات المفروضة عليها.

وأوضح جونسون في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إنه ينبغي النظر بعناية في "العواقب غير المقصودة التي قد تترتب على ذلك" وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف جونسون، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "أعلم أن الرئيس يقيم هذا الأمر، كما يفعل مع كل الأمور الأخرى."

وتابع قائلا: "أعتقد أنه سيتم اتخاذ القرار الصائب في نهاية المطاف."