تدخل عاجل لـ«ITF» بميناء سفاجا لدعم 7 بحارة مصريين بسبب تأخر الأجور ونقص المؤن

تدخل مسؤول الاتصال بالاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) في مصر، لمتابعة أوضاع طاقم سفينة بميناء سفاجا يضم 7 بحارة مصريين، على خلفية شكاوى تتعلق بتأخر صرف الأجور وعدم توافر المؤن والغذاء والعلاج، في وقائع وصفها الاتحاد بأنها تمثل إخلالا بالتزامات مالك السفينة بموجب اتفاقية العمل البحري الدولية (MLC 2006).

وأوضح الاتحاد، في بيان اليوم، أن التحرك جاء في إطار مساعيه لدعم البحارة وتسوية الخلافات بينهم وبين مالك السفينة، والعمل على ضمان حصول أفراد الطاقم على حقوقهم ومستحقاتهم المالية، مع توفير الاحتياجات الأساسية اللازمة لهم خلال فترة وجودهم على متن السفينة.

وأشاد الاتحاد بتعاون طاقم السفينة، مثمنا موقف ربانها، القبطان محمد سليمان، في التعامل مع الأزمة والالتزام بالنظام وتقديم الشكوى عبر القنوات الرسمية، بما يتيح متابعة المطالب وضمان حصول أفراد الطاقم على حقوقهم.

كما وجه الشكر إلى قطاع النقل البحري واللوجستيات لدوره في متابعة الأزمة وتذليل المعوقات، وتوجيه الإنذارات اللازمة لحث الوكيل الملاحي على الوفاء بمسؤولياته والتزاماته، إلى جانب الإشادة بدور السلطة البحرية المصرية في رصد الملاحظات على السفينة واتخاذ إجراءات شملت حجزها، بهدف الحفاظ على حقوق البحارة ومستحقاتهم المتأخرة.

وأشاد الاتحاد بجهود قاعدة البحر الأحمر البحرية في تسهيل الإجراءات اللازمة لإمداد الطاقم بالمؤن والغذاء والمواد البترولية، مع مراعاة متطلبات الأمن والسلامة.

وأشار الاتحاد إلى أن الجهود مستمرة للتوصل إلى تسوية نهائية للأزمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسمح بإغلاق الشكوى حال التوصل إلى حل، أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل السفينة باعتبارها مهجورة، في ضوء ما وصفه الاتحاد بتخلي المالك عن مسؤولياته والتزاماته تجاه الطاقم، بالمخالفة لبنود اتفاقية العمل البحري الدولية لعام 2006.

وأكد الاتحاد الدولي لعمال النقل في مصر استمرار تدخله لمعالجة أزمات البحارة العالقين، ودراسة كل شكوى على حدة، وتقديم الدعم اللوجستي اللازم، بما يشمل توفير المؤن وضمان صرف الأجور المتأخرة وتسهيل عودة البحارة إلى وطنهم بأمان، داعين البحارة الذين يواجهون مشكلات مماثلة، من بينها تأخر الأجور أو نقص الغذاء والمياه والطاقة، إلى سرعة الإبلاغ عبر القنوات الرسمية لطلب التدخل ومتابعة أوضاعهم.

وحدد الاتحاد الربان السيد الشاذلي النجار، مسؤول اتصال الاتحاد الدولي لعمال النقل في مصر، للتواصل بشأن الشكاوى العاجلة، عبر الهاتف أو واتساب على الرقم 01003993939، والمتاح على مدار الساعة للحالات الطارئة، أو من خلال البريد الإلكتروني Alnaggar@mou.eg، مع إرسال نسخة إلى Capt.alnaggar@gmail.com.