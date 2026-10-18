واشنطن تتوعد إيران بـ«الدمار» إذا لم تتخل عن طموحاتها النووية

- وزير الدفاع الأمريكي ادعى أن إيران أنشأت "ترسانة كبيرة" من الصواريخ التقليدية

ادعى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، أن إيران تمتلك "طموحات نووية"، وأنها ستواجه "الدمار" إذا لم تتخلَّ عن أهدافها النووية على طاولة المفاوضات.

يأتي ذلك في تصريحات أدلى بها، مساء السبت، خلال كلمة ألقاها في جامعة تينيسي بمدينة نوكسفيل الأمريكية، تناول فيها الملف الإيراني.

وبحسب ادعاءات هيجسيث، فإن إيران أنشأت "ترسانة كبيرة" من الصواريخ التقليدية، وحاولت اتباع استراتيجية شبيهة باستراتيجية كوريا الشمالية.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي أن طهران سعت إلى تطوير أسلحة نووية بالتزامن مع إنشاء "ترسانة كبيرة" من الأسلحة التقليدية.

وأشار هيجسيث إلى أنه يتعين على إيران اتخاذ قرار سريع للغاية بشأن ما إذا كانت ستتخلى عن هذه الأهداف على طاولة المفاوضات.

وفي 28 فبراير الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران خلفت آلاف القتلى، وفق السلطات الإيرانية، وردت طهران بهجمات على إسرائيل وما قالت إنها مواقع أمريكية في دول بالمنطقة، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أبريل الماضي.

ولاحقًا، شنت الولايات المتحدة هجمات على مواقع في إيران، في ظل تعثر مسار المفاوضات بين البلدين، رغم توقيعهما مذكرة تفاهم منتصف يونيو الماضي.

ويتزامن تعثر المفاوضات مع خلافات بين واشنطن وطهران بشأن الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والسلع عالميًا.