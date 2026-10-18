تحطم مروحية سعودية قرب اليمن مع استمرار الحرب ضد الحوثيين

لقي شخصان حتفهما إثر تحطم مروحية استطلاع سعودية قرب الحدود مع اليمن الذي تمزقه الحرب، في أول وفيات من هذا النوع تعلن عنها المملكة العربية السعودية منذ التصعيد الأخير في مواجهتها مع عناصر جماعة أنصار الله الحوثية.

ووقع الحادث في وقت اعترضت فيه الدفاعات الجوية السعودية صواريخ في مناطق أخرى من البلاد، ودوت صافرات الإنذار من الغارات الجوية ليلا في الرياض، حيث يترقب مراقبون إعادة فتح المطار الرئيسي بعد إغلاقه قبل نحو أسبوع إثر موجة من الهجمات الدامية، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وقال التحالف بقيادة السعودية، الذي يقود حملة عسكرية ضد الحوثيين، إن تحطم المروحية، وهي من طراز "إيه إتش-6 آي" قرب مدينة نجران نجم عن خلل فني، وأسفر عن مقتل اثنين من أفراد طاقمها.

ويناقض ذلك ادعاء سابقا للجماعة المدعومة من إيران بأنها أسقطت طائرة مماثلة.

وتشير التطورات المتلاحقة إلى أن المواجهة الأخيرة بين السعودية والحوثيين المتمركزين في اليمن لن تنتهي في المدى القريب، في وقت تتكبد فيه المملكة خسائر فادحة جراء هذه المواجهة.

ولقي أكثر من 12 شخصا حتفهم في السعودية جراء الهجمات الأخيرة، فيما أرجأت المملكة هذا الشهر سلسلة من الفعاليات العالمية التي كان من شأنها تنشيط الاقتصاد.