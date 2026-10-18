الحزب الحاكم في زيمبابوي يختار منانجاجوا مرشحا لانتخابات عام 2030

اختار الحزب الحاكم في زيمبابوي الرئيس إيمرسون منانجاجوا مرشحا له للانتخابات الرئاسية الوطنية لعام 2030، وهو تصويت سيتم إجراؤه في البرلمان بموجب النظام الانتخابي المعدل في البلاد.

وقالت الرئاسة في منشور على موقع "إكس" إن الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي- الجبهة الوطنية" قرر بالإجماع عقب مؤتمره السنوى تمديد ولاية الرئيس منانجاجوا إلى ما بعد 2028 إلى 2030".

وقالت الرئاسة إن الحزب عدل أيضا دستوره، ليتوافق مع تعديل دستوري أقره المشرعون في يونيو، لتمديد فترة ولاية منانجاجوا إلى عام 2030 بدلا من 2028. وتم تغيير مدة ولاية رئيس الحزب من خمس سنوات إلى سبع سنوات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرئاسة قولها إن "الرئيس منانجاجوا سيظل رئيسا وسكرتيرا أول حتى عام 2030".