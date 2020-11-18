سفارة الرياض بالفلبين تكشف تطورات قضية الطيار السعودي المختفي

أعلنت سفارة الرياض في مانيلا، اليوم الأربعاء، وصول وفد أمني سعودي عالي المستوى إلى الفلبين للتنسيق مع الجهات الفلبينية؛ لمعرفة الإجراءات والتحقيقات الجارية في قضية اختفاء الطيار عبد الله الشريف.

وأوضحت السفارة، في بيان لها نشرته الصحف السعودية على مواقعها الإلكترونية، اليوم الأربعاء، أنها لا تزال تتابع قضية اختفاء الطيار الشريف، والذي تم فقد الاتصال به أثناء رحلة طيران تدريبية مع مدربه الفلبيني بجزيرة مندورو جنوب الفلبين في مايو 2019.

واختفى الطيار السعودي في ظروف غامضة في مايو 2019، وسط شكوك بضلوع مدربه الفلبيني بواقعة اختفائه.

وأكدت فرق البحث في الفلبين عثورها على معلومات مهمة، تتمثل في أن الهواتف الجوالة التي كان يحملها الطياران المفقودان، لا تزال تعمل وتستقبل اتصالات محددة.

بدورها، قالت عائلة الطيار السعودي المفقود: إن فرق البحث والإنقاذ لم ينتج عن بحثها إيجاد أي حطام أو أشلاء أو متعلقات للطائرة تحت الماء أو فوق الماء.

ويدرس عبدالله الشريف مع شقيقه في الفلبين الطيران على نفقتهما الخاصة، وذهبا للتدريب، وخرج عبد الله مع مدربه للتدريب ليختفيا في 17 مايو، ولم يعثر لهما على أي أثر حتى الآن.